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Последствия российского ракетного удара по Сумам, фото: Сумская ОВА
Последствия ракетного удара по Сумам показала ОВА (ФОТО)https://racurs.ua/n193100-posledstviya-raketnogo-udara-po-sumam-pokazala-ova-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 7 березня, завдали авіаційно-ракетного удару по місту Суми. В результаті були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури.
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Згодом Сумська ОВА опублікувала фото, котрі показують наслідки завданих рашистами руйнувань.
Зазначається, що, за попередньою інформацією, в результаті ракетного удару:
- травмовано одну цивільну людину;
- пошкоджено приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу.
На місці прильоту працюють всі необхідні служби. До ліквідації наслідків і надання допомоги долучилась гуманітарна місія «Проліска», — зазначають в ОВА.
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