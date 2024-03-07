В Харьковской области расширили эвакуацию в населенных пунктах Купянского направления, фото: «АрмияInform»

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На Харківщині з деяких населених пунктів на Куп’янському напрямку проведуть примусову евакуацію сімей з дітьми.

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Про це сьогодні, 7 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Рада оборони Харківської області підтримала проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з їх батьками, або особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської територіальних громад, — зазначив він.

За словами Синєгубова, на сьогодні є інформація щодо проживання 110 неповнолітніх у Великобурлуцькій громаді та щодо 51 дитини в Вільхуватській громаді.

Також було увалене рішення про проведення обов‘язкової евакуації жителів 57 населених пунктів.