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В Харьковской области расширили эвакуацию в населенных пунктах Купянского направления, фото: «АрмияInform»
Зону обязательной эвакуации семей с детьми расширили на Харьковщине — ОВАhttps://racurs.ua/n193099-zonu-obyazatelnoy-evakuacii-semey-s-detmi-rasshirili-na-harkovschine-ova.htmlРакурс
На Харківщині з деяких населених пунктів на Куп’янському напрямку проведуть примусову евакуацію сімей з дітьми.
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Про це сьогодні, 7 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Рада оборони Харківської області підтримала проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з їх батьками, або особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками з 18 населених пунктів Великобурлуцької та Вільхуватської територіальних громад, — зазначив він.
За словами Синєгубова, на сьогодні є інформація щодо проживання 110 неповнолітніх у Великобурлуцькій громаді та щодо 51 дитини в Вільхуватській громаді.
Також було увалене рішення про проведення обов‘язкової евакуації жителів 57 населених пунктів.
Маємо максимально убезпечити родини із дітьми від російського терору цивільного населення Харківщини, — наголосив очільник ОВА.
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