Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российских обстрелов Никополя, скриншот видео
Первые минуты после попадания в гипермаркет в Никополе показала полиция (ВИДЕО)https://racurs.ua/n193098-pervye-minuty-posle-popadaniya-v-gipermarket-v-nikopole-pokazala-policiya-video.htmlРакурс
Бодікамери поліцейських зафіксували перші хвилини після здійсненого рашистами вчора, 6 березня, обстрілу міста Нікополя Донецької області, в результаті якого загорілося приміщення гіпермаркету.
.
Відповідне відео сьогодні, 7 березня, опублікувала прес-служба Нацполіції.
6 березня майже пів години окупанти гатили декілька разів зі ствольної артилерії по одному з найбільших гіпермаркетів міста. Від ворожого удару загорілося приміщення площею майже 4000 квадратних метрів, — вказано в описі відео. — На місце події виїхав екіпаж правоохоронців. Поліцейські спільно з надзвичайниками перевірили, чи є постраждалі та евакуювали людей з території.
Легитимность президента: как не допустить кризиса 20 мая — мнения судей КСУ
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...