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Наслідки російського обстрілу Нікополя, скріншот відео
Перші хвилини після влучання в гіпермаркет у Нікополі показала поліція (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n193098-pershi-hvylyny-pislya-vluchannya-v-gipermarket-u-nikopoli-pokazala-policiya-video.htmlРакурс
Бодікамери поліцейських зафіксували перші хвилини після здійсненого рашистами вчора, 6 березня, обстрілу міста Нікополя Донецької області, в результаті якого загорілося приміщення гіпермаркету.
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Відповідне відео сьогодні, 7 березня, опублікувала прес-служба Нацполіції.
6 березня майже пів години окупанти гатили декілька разів зі ствольної артилерії по одному з найбільших гіпермаркетів міста. Від ворожого удару загорілося приміщення площею майже 4000 квадратних метрів, — вказано в описі відео. — На місце події виїхав екіпаж правоохоронців. Поліцейські спільно з надзвичайниками перевірили, чи є постраждалі та евакуювали людей з території.
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