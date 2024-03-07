Бодікамери поліцейських зафіксували перші хвилини після здійсненого рашистами вчора, 6 березня, обстрілу міста Нікополя Донецької області, в результаті якого загорілося приміщення гіпермаркету.

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Відповідне відео сьогодні, 7 березня, опублікувала прес-служба Нацполіції.

6 березня майже пів години окупанти гатили декілька разів зі ствольної артилерії по одному з найбільших гіпермаркетів міста. Від ворожого удару загорілося приміщення площею майже 4000 квадратних метрів, — вказано в описі відео. — На місце події виїхав екіпаж правоохоронців. Поліцейські спільно з надзвичайниками перевірили, чи є постраждалі та евакуювали людей з території.