Швеція офіційно стала 32-м членом НАТО

Швеція стала членом НАТО, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n193097-shveciya-oficiyno-stala-32-m-chlenom-nato.html

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Швеція офіційно приєдналася до НАТО, ставши 32-м членом Північноатлантичного альянсу.

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Про це йдеться в протоколі до Північноатлантичного договору про приєднання Королівства Швеція, оприлюдненому сьогодні, 7 березня, Держдепартаментом США.

У документі вказано, що протокол про приєднання Швеції набуває чинності сьогодні.

7 березня 2024 року були виконані умови для набрання чинності, викладені в статті II Протоколу до Північноатлантичного договору про приєднання Королівства Швеція, — вказано в документі.

Раніше сьогодні премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон на своїй сторінці у соціальній мережі X повідомив про отримання від генсека НАТО звістки, що всі члени Альянсу прийняли протокол про вступ Швеції.