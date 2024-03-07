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Швеция стала членом НАТО, фото: «Википедия»

Швеция официально стала 32-м членом НАТО

7 мар 2024, 17:01
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Швеція офіційно приєдналася до НАТО, ставши 32-м членом Північноатлантичного альянсу.


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Про це йдеться в протоколі до Північноатлантичного договору про приєднання Королівства Швеція, оприлюдненому сьогодні, 7 березня, Держдепартаментом США.

У документі вказано, що протокол про приєднання Швеції набуває чинності сьогодні.

7 березня 2024 року були виконані умови для набрання чинності, викладені в статті II Протоколу до Північноатлантичного договору про приєднання Королівства Швеція, — вказано в документі.

Раніше сьогодні премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон на своїй сторінці у соціальній мережі X повідомив про отримання від генсека НАТО звістки, що всі члени Альянсу прийняли протокол про вступ Швеції.

Генеральний секретар НАТО Столтенберг щойно повідомив мені, що всі країни-члени НАТО прийняли наш протокол про вступ і запросили Швецію приєднатися до Північноатлантичного договору. Швеція незабаром стане 32-м членом НАТО, — зазначав він.

Источник: Ракурс


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