Швеция официально стала 32-м членом НАТО

Швеция официально стала 32-м членом НАТОhttps://racurs.ua/n193097-shveciya-oficialno-stala-32-m-chlenom-nato.htmlРакурс
Швеція офіційно приєдналася до НАТО, ставши 32-м членом Північноатлантичного альянсу.
Про це йдеться в протоколі до Північноатлантичного договору про приєднання Королівства Швеція, оприлюдненому сьогодні, 7 березня, Держдепартаментом США.
У документі вказано, що протокол про приєднання Швеції набуває чинності сьогодні.
7 березня 2024 року були виконані умови для набрання чинності, викладені в статті II Протоколу до Північноатлантичного договору про приєднання Королівства Швеція, — вказано в документі.
Раніше сьогодні премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон на своїй сторінці у соціальній мережі X повідомив про отримання від генсека НАТО звістки, що всі члени Альянсу прийняли протокол про вступ Швеції.
Генеральний секретар НАТО Столтенберг щойно повідомив мені, що всі країни-члени НАТО прийняли наш протокол про вступ і запросили Швецію приєднатися до Північноатлантичного договору. Швеція незабаром стане 32-м членом НАТО, — зазначав він.