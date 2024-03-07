Российские захватчики разрушают коммунальные сети на ВОТ, фото: FreePik

https://racurs.ua/n193096-rashisty-rejut-na-lom-kommunalnuu-set-okkupirovannyh-gorodov-cns.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях України комунальники за вказівкою окупаційних адміністрацій ріжуть комунальні труби для здачі на лом.

.

Про це сьогодні, 7 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що більшість більшість водогонів окупованої Донеччини не використовуються через нездатність рф забезпечити місцевих мешканців подачею води. Тож росіяни ріжуть труби на лом для особистого збагачення.