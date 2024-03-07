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Российские захватчики разрушают коммунальные сети на ВОТ, фото: FreePik
Рашисты режут на лом коммунальную сеть оккупированных городов — ЦНСhttps://racurs.ua/n193096-rashisty-rejut-na-lom-kommunalnuu-set-okkupirovannyh-gorodov-cns.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях України комунальники за вказівкою окупаційних адміністрацій ріжуть комунальні труби для здачі на лом.
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Про це сьогодні, 7 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що більшість більшість водогонів окупованої Донеччини не використовуються через нездатність рф забезпечити місцевих мешканців подачею води. Тож росіяни ріжуть труби на лом для особистого збагачення.
Навіть після припинення військових дій ворог продовжує руйнувати українську інфраструктуру, адже саме це і є мета «спеціальної операції», — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти до відповідного чат-боту про розміщення ворога, пересування його техніки та місце складів боєкомплекту.
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