Швеция выделит 108 млн дол. на PURL. Фото:

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Швеція виділить ще 108 млн дол. на закупівлю зброї виробництва США для України.

Кошти підуть на підтримку ініціативи PURL, через яку країни НАТО фінансують постачання американського озброєння для Збройних сил України. Цей внесок допоможе Силам оборони швидко отримати сучасні засоби ППО та боєприпаси. Це внесок Швеції в межах PURL став вже четвертим. А загальна сума підтримки сягнула 543 млн дол. Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає прес-служба оборонного відомства.

Тим часом стало відомо, що Німеччина оголосила виділення 400 млн дол. на протиповітряну оборону. Уряд Нідерландів вирішив виділити 500 млн дол. на дрони. А Бельгія пообіцяла передати перші сім винищувачів F-16 до кінця поточного року.

Нагадаємо, 15 квітня генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що в 2026 році країни Альянсу мають надати Україні військової допомоги на 60 млрд дол. Ця сума не включає кошти, що надійдуть українським Силам оборони з 90 млрд євро кредиту від Європейського Союзу.