На Львівщині російські ракети атакували обʼєкти критичної інфраструктури у двох районах

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Рашисти здійснили ракетну атаку по Львівщині, фото: Максим Козицький
На Львівщині російські ракети атакували обʼєкти критичної інфраструктури у двох районахhttps://racurs.ua/ua/n195115-na-lvivschyni-rosiyski-rakety-atakuvaly-ob-iekty-krytychnoyi-infrastruktury-u-dvoh-rayonah.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 8 травня, здійснили ракетну атаку по Львівщині.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
Зафіксовані такі випадки:
- близько 5-ї години ранку, окупанти влучили крилатими ракетами в обʼєкт генерації енергії у Червоноградському районі. Спалахнули два осередки загоряння. Площа пожежі становила 100 кв. м. Загалом залучалися 35 вогнеборців та сім одиниць спецтехніки, які оперативно загасили пожежу. Жертв та постраждалих немає;
- через влучання poсійcькoї paкети постраждав обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі;
- о 06.27 окупанти атакували Львівщину «кинджалами». Критична та житлова інфраструктура не постраждали.
За попередньою інформацією, цієї ночі на Львівщину залетіли 12 ворожих ракет. Із них 8 воїни ПвК «Захід» та мобільні вогневі групи збили, — зазначив Козицький.