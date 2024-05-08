На Львівщині російські ракети атакували обʼєкти критичної інфраструктури у двох районах

Рашисти здійснили ракетну атаку по Львівщині, фото: Максим Козицький

https://racurs.ua/ua/n195115-na-lvivschyni-rosiyski-rakety-atakuvaly-ob-iekty-krytychnoyi-infrastruktury-u-dvoh-rayonah.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 8 травня, здійснили ракетну атаку по Львівщині.

.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Зафіксовані такі випадки:

близько 5-ї години ранку, окупанти влучили крилатими ракетами в обʼєкт генерації енергії у Червоноградському районі. Спалахнули два осередки загоряння. Площа пожежі становила 100 кв. м. Загалом залучалися 35 вогнеборців та сім одиниць спецтехніки, які оперативно загасили пожежу. Жертв та постраждалих немає;

через влучання poсійcькoї paкети постраждав обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі;

о 06.27 окупанти атакували Львівщину «кинджалами». Критична та житлова інфраструктура не постраждали.