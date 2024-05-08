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Ракурс
Рашисти здійснили ракетну атаку по Львівщині, фото: Максим Козицький

На Львівщині російські ракети атакували обʼєкти критичної інфраструктури у двох районах

8 тра 2024, 11:42
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Російські загарбники сьогодні, 8 травня, здійснили ракетну атаку по Львівщині.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Зафіксовані такі випадки:

  • близько 5-ї години ранку, окупанти влучили крилатими ракетами в обʼєкт генерації енергії у Червоноградському районі. Спалахнули два осередки загоряння. Площа пожежі становила 100 кв. м. Загалом залучалися 35 вогнеборців та сім одиниць спецтехніки, які оперативно загасили пожежу. Жертв та постраждалих немає;
  • через влучання poсійcькoї paкети постраждав обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському районі;
  • о 06.27 окупанти атакували Львівщину «кинджалами». Критична та житлова інфраструктура не постраждали.

За попередньою інформацією, цієї ночі на Львівщину залетіли 12 ворожих ракет. Із них 8 воїни ПвК «Захід» та мобільні вогневі групи збили, — зазначив Козицький.

Джерело: Ракурс


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