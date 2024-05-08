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Ракурс
У Вишгородському районі зникало світло внаслідок російської повітряної атаки, фото: ДСНС

На Київщині під час російської атаки уламки пошкодили електромережі

8 тра 2024, 11:01
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На Київщині сьогодні, 8 травня, внаслідок чергової ворожої атаки уламками були пошкоджені електромережі.


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В результаті у Вишгородському районі без електрики залишилися 1 тис. 23 родини. Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

Енергетикам ДТЕК вдалося оперативно відновити електропостачання. Всі родини знову зі світлом, — вказано в повідомленні.

Очільник Київської ОВА Руслан Кравченко на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що ⁠падіння уламків зафіксовано в чотирьох районах області.

На жаль, внаслідок падіння уламків є постраждалі люди. Двох постраждалих — жінку та чоловіка з численними пораненнями кінцівок та осколковими пораненнями доставили до лікарні. Потерпілим надається вся необхідна невідкладна допомога, — зазначив він.

Загалом на Київщині внаслідок російської ракетної атаки знищено та пошкоджено 14 приватних будівель, травмовано двоє людей, повідомляє прес-служба ДСНС.

У Вишгородському районі зникало світло внаслідок російської повітряної атаки, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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