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Російські загарбники втратили вже понад 477 тис. осіб, фото: «Сибирь.Реалии»
Російські загарбники за добу втратили 970 осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n195113-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-970-osib-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 477 тис. 430 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 970 осіб. Про це сьогодні, 8 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 7 тис. 418 танків;
- 14 тис. 246 бойових броньованих машин;
- 12 тис. 317 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 57 одиниць РСЗВ;
- 792 одиниці засобів ППО;
- 349 літаків;
- 325 гелікоптерів;
- 9 тис. 728 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 151 крилата ракета;
- 26 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 16 тис. 549 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 2 тис. 19 одиниць спеціальної техніки.