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Ракурс
Російські загарбники втратили вже понад 477 тис. осіб, фото: «Сибирь.Реалии»

Російські загарбники за добу втратили 970 осіб (ІНФОГРАФІКА)

8 тра 2024, 10:31
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 477 тис. 430 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 970 осіб. Про це сьогодні, 8 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 7 тис. 418 танків;
  • 14 тис. 246 бойових броньованих машин;
  • 12 тис. 317 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 57 одиниць РСЗВ;
  • 792 одиниці засобів ППО;
  • 349 літаків;
  • 325 гелікоптерів;
  • 9 тис. 728 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 151 крилата ракета;
  • 26 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 16 тис. 549 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 2 тис. 19 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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