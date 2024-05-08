Російські загарбники втратили вже понад 477 тис. осіб, фото: «Сибирь.Реалии»

https://racurs.ua/ua/n195113-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-970-osib-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 477 тис. 430 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 970 осіб. Про це сьогодні, 8 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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