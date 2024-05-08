Наслідки масованої російської атаки по Україні, фото: МВС

https://racurs.ua/ua/n195112-350-ryatuvalnykiv-likvidovuut-naslidky-rosiyskyh-obstriliv-foto-video.html

Ракурс

Над ліквідацією наслідків російських обстрілів, здійснених в ніч на сьогодні, 8 травня, працюють 350 рятувальників та 100 одиниць спеціалізованої техніки.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Ворог атакував сім регіонів України:

на Київщині постраждали двоє людей;

на Кіровоградщині постраждала дитина;

під удар потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури, близько 30 житлових будинків, громадський транспорт, автомобілі;

у Запоріжжі пошкоджена будівля пожежно-рятувальної частини.

Зазначається, що на місці ліквідації пожеж рятувальники задля безпеки використовують спеціальну техніку: автодрабини з системами пінного гасіння, тактичного робота для гасіння вогню, тепловізори, прилади для контролю за рухом конструкцій.