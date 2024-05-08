Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки масованої російської атаки по Україні, фото: МВС
350 рятувальників ліквідовують наслідки російських обстрілів (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n195112-350-ryatuvalnykiv-likvidovuut-naslidky-rosiyskyh-obstriliv-foto-video.htmlРакурс
Над ліквідацією наслідків російських обстрілів, здійснених в ніч на сьогодні, 8 травня, працюють 350 рятувальників та 100 одиниць спеціалізованої техніки.
.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Ворог атакував сім регіонів України:
- на Київщині постраждали двоє людей;
- на Кіровоградщині постраждала дитина;
- під удар потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури, близько 30 житлових будинків, громадський транспорт, автомобілі;
- у Запоріжжі пошкоджена будівля пожежно-рятувальної частини.
Зазначається, що на місці ліквідації пожеж рятувальники задля безпеки використовують спеціальну техніку: автодрабини з системами пінного гасіння, тактичного робота для гасіння вогню, тепловізори, прилади для контролю за рухом конструкцій.
У День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні росія вчергове продемонструвала світові свою терористичну сутність. Слідчі поліції фіксують кожен воєнний злочин, — наголосив міністр.
Читайте також