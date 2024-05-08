Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия массированной российской атаки по Украине, фото: МВД

350 спасателей ликвидируют последствия российских обстрелов (ФОТО, ВИДЕО)

8 мая 2024, 09:52
999

Над ліквідацією наслідків російських обстрілів, здійснених в ніч на сьогодні, 8 травня, працюють 350 рятувальників та 100 одиниць спеціалізованої техніки.


.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Ворог атакував сім регіонів України:

  • на Київщині постраждали двоє людей;
  • на Кіровоградщині постраждала дитина;
  • під удар потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури, близько 30 житлових будинків, громадський транспорт, автомобілі;
  • у Запоріжжі пошкоджена будівля пожежно-рятувальної частини.

Зазначається, що на місці ліквідації пожеж рятувальники задля безпеки використовують спеціальну техніку: автодрабини з системами пінного гасіння, тактичного робота для гасіння вогню, тепловізори, прилади для контролю за рухом конструкцій.

У День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні росія вчергове продемонструвала світові свою терористичну сутність. Слідчі поліції фіксують кожен воєнний злочин, — наголосив міністр.

Наслідки масованої російської атаки по Україні, фото: МВС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров