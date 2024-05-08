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Рашисты в ночь на 8 мая совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, фото: «Главком»

39 ракет и 20 «шахедов» ликвидировали силы ПВО Украины в ночь на 8 мая (ИНФОГРАФИКА)

8 мая 2024, 09:28
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 травня, завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Загалом ворог застосував 76 засобів повітряного нападу — 55 ракет та 21 ударний безпілотник. Зокрема:

  • одну аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» (пуск із Тамбовської області рф);
  • дві балістичні ракети «Іскандер-М» (пуск із тимчасово окупованого Криму);
  • чотири крилаті ракети «Калібр» (пуск із акваторії Чорного моря);
  • 45 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (райони пусків — Саратовська область рф та акваторія Каспійського моря);
  • одну крилату ракету «Іскандер-К» (із Криму);
  • дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із окупованих районів Запорізької області);
  • 21 ударний БПЛА типу «Shahed-131/136» (із районів Приморсько-Ахтарська та Курської області рф).

До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

В результаті протиповітряного бою знищено 59 повітряних цілей:

  • 33 крилаті ракети Х-101/Х-555;
  • чотири крилаті ракети «Калібр»;
  • дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;
  • 20 ударних БПЛА типу «Shahed-131/136».

Противник продовжує завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури України та інших важливих стратегічних об'єктах, — наголосив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук. — Я дякую усім, хто сьогодні доклав максимум зусиль, аби ворог не досяг своїх цілей.

Источник: Ракурс


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