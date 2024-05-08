Российские захватчики потеряли уже более 477 тыс. человек, фото: «Сибирь.Реалии»

https://racurs.ua/n195113-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-970-chelovek-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 477 тис. 430 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 970 осіб. Про це сьогодні, 8 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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