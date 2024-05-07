Спецпідрозділ KRAKEN показав бої за Часів Яр

https://racurs.ua/ua/n195105-specpidrozdil-kraken-pokazav-boyi-za-chasiv-yar-video.html

Ракурс

У місті Часів Яр немає жодного бійця російської армії.

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Про це 7 травня повідомив спецпідрозділ KRAKEN.

Цей підрозділ ГУР Міноборони вже місяць серед інших українських захисників боронить українське місто Часів Яр.

KRAKEN показав відео з місця боїв.

Вже як місяць підрозділ активних дій ГУР МО KRAKEN стоїть на захисті міста, що стало одним з символів відваги та стійкості української армії. Бійці героїчно тримають оборону, щоденно знищують численного противника, палять ворожу броньовану техніку і беруть полонених. Ворог намагається просуватися з різних напрямків, проте завдяки злагодженій роботі підрозділу, жодного окупанта в місті наразі немає, — прокоментували у підрозділі своє відео.

За минулий тиждень і на сьогодні ситуація навколо міста не змінилася, активні бойові дії тривають вдень і вночі. Однак російська пропаганда періодично робить інформаційні вкиди, що їхня армія вже увійшла у місто. Жодних територіальних успіхів ворога там останні дні немає. Ворожої російської армії в місті немає.

Про це 6 травня розповідав речник ОСУВ «Хортиця».

Назар Волошин також додав, що «ЗСУ не підривали міст через канал Сіверський Донець — Донбас».

Російські війська все активніше намагаються штурмувати місто Часів Яр, яке розташоване на висоті і потенційно може відкрити шлях до таких важливих міст, як Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ.