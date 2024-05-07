росія спонсорує економіку Індії, - Hindustan Times

https://racurs.ua/ua/n195104-rosiya-sponsoruie-ekonomiku-indiyi-hindustan-times.html

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росія знайшла застосування мільярдам рупій, якими індійські покупці розплачувалися за постачання нафти, і які лежали на рахунках індійських банках, оскільки російська сторона не знала, куди їх подіти.

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Hindustan Times пише, що росія почала купувати цінні папери уряду Індії, інвестувати в проєкти в галузі індійської інфраструктури, купувати акції індійської компаній і таке інше. Тобто по суті гроші повернулися в економіку Індії.

Це рішення дозволило також зняти бар'єри перед майбутніми угодами у різних сферах. Індія очікує отримати в 2025 році установки С-400 із замовленої раніше партії.

Через неможливість виконувати угоди в доларах чи євро під західними санкціями, запровадженими через російське вторгнення в Україну, росія та Індія перейшли на розрахунки в рупіях.

Мільярди рупій були накопичені на спеціальних рахунках vostro rupee (SRVA) в Індії після того, як Нью-Делі активізував купівлю російської сирої нафти за зниженими цінами з 2022 року, навіть коли Москва була закрита від Swift, глобальної платіжної системи, яка використовується тисячами фінансових установ, після вторгнення в Україну, — пише видання.

Закупівлі індійської сирої нафти коливалися в останні місяці і були пов’язані з попитом. У квітні 2024 року частка росії в імпорті індійської сирої нафти зросла майже до 40% порівняно з 30% у березні, що є рекордом за дев’ять місяців.

Двоє офіційних осіб, які знають про розвиток подій, сказали, що для забезпечення енергетичної безпеки Індії вітчизняні нафтопереробні підприємства закуповують нафту з усього світу, і головним фактором є суто комерційна — гарантована поставка та економічні ціни. Основними постачальниками є понад два десятки нафтовидобувних країн, у тому числі росія, яка часто дає хороші знижки.

За словами чиновників, жодних проблем, пов’язаних із платежами в місцевій валюті, не було. Багато країн, включаючи росію, мають SRVA в Індії для розрахунків у національних валютах.

росія є другим за величиною джерелом імпорту для Індії після Китаю. Згідно з офіційними даними, у 2023−2024 роках (квітень-лютий) Індія імпортувала з рф товарів на 55,6 мільярда доларів, що на 37% більше, ніж у минулому році, в основному через імпорт нафти (близько 46 мільярдів доларів).

Іншими товарами, імпортованими з росії в цей період, були вугілля ($3,5 млрд), добрива ($1,95 млрд) і рослинна олія ($1,12 млрд). Експорт товарів з Індії в росію в період з квітня 2023 року по лютий 2024 року становив 3,82 мільярда доларів, що на 36% більше, ніж у минулому році. Торговельний дефіцит у цей період становив 51,78 мільярда доларів на користь росії, і більша частина цього зберігалася приблизно в трьох десятках SRVA.

SRVA утримується індійським банком від імені іноземного банку в місцевій валюті та часто використовується для торгових розрахунків.

У нас є такі домовленості з приблизно двома десятками країн, включаючи росію, Велику Британію, Німеччину, Шрі-Ланку та Бангладеш, — сказав один із чиновників.

Чиновники сказали, що неможливо визначити суми, що лежать на рахунках vostro в окремих країнах, але торговельні угоди укладаються на комерційних принципах, і кошти на рахунках vostro можуть використовуватися для цілей, відмінних від торговельних розрахунків, таких як інвестиції в державні цінні папери, проекти та інші дозволені види діяльності.

Гроші в SRVA схожі на надходження іноземної валюти, конвертовані в рупії. Відповідно до вказівок RBI, кошти в SRVA можуть використовуватися для будь-яких дозволених операцій на поточних і капітальних рахунках відповідно до Закону про управління валютним обміном (FEMA), сказав другий чиновник.

Кошти в SRVA також можна інвестувати в напрями інвестицій, узгоджені між країнами, за умови дотримання нормативних і законодавчих вказівок, сказав він.

RBI створив механізм у липні 2022 року, щоб уможливити розрахунки міжнародної торгівлі в індійських рупіях, метою якого було скоротити транзакційні витрати, зменшити ризики обмінного курсу для індійських трейдерів і уникнути платіжної кризи через односторонні санкції, накладені такими країнами, як США.