Знищення морської міни на Одещині, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n195164-na-odeschyni-vnochi-znyschyly-morsku-minu-yaku-vyneslo-na-uzberejjya-video.html

Ракурс

На Одещині вночі військові моряки знищили морську міну, яку винесло на узбережжя.

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Відповідне відео сьогодні, 9 травня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

Виявлений боєприпас було знешкоджено шляхом контрольованого підриву, — вказано в описі відео.

У ВМС нагадують — у випадку виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися або намагатися самостійно переміщувати/знешкоджувати. У таких випадках слід повідомити відповідні служби.