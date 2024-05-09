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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: «Главком»

Зеленський підписав закони про продовження мобілізації та воєнного стану

9 тра 2024, 17:59
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Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів — до 11 серпня.


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Про це йдеться в картках відповідних законів № 11234 та № 11235 на сайті Ради.

Таким чином, терміни воєнного стану та мобілізації в Україні продовжуються вже в 11-й раз за час повномасштабного російського вторгнення.

За ці законопроекти Верховна Рада проголосувала під час свого засідання вчора, 8 травня.

Джерело: Ракурс


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