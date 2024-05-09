Зеленский подписал законы о продлении мобилизации и военного положения

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Владимир Зеленский, фото: «Главком»
Зеленский подписал законы о продлении мобилизации и военного положенияhttps://racurs.ua/n195163-zelenskiy-podpisal-zakony-o-prodlenii-mobilizacii-i-voennogo-polojeniya.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів — до 11 серпня.
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Про це йдеться в картках відповідних законів № 11234 та № 11235 на сайті Ради.
Таким чином, терміни воєнного стану та мобілізації в Україні продовжуються вже в 11-й раз за час повномасштабного російського вторгнення.
За ці законопроекти Верховна Рада проголосувала під час свого засідання вчора, 8 травня.