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Ракурс
Верховная Рада продлила военное положение, фото: Ярослав Железняк

Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию на 90 дней

8 мая 2024, 13:25
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Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 8 травня, підтримала указ президента № 11234, котрий передбачає продовження дії воєнного стану ще на 90 днів — з 14 травня до 11 серпня 2024 року.


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За відповідне рішення проголосували 339 народних обранців. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк

Це було вже 11 одинадцяте голосування Ради за воєнний стан, — зазначив Железняк. — Далі підписання Президентом.

Також Рада сьогодні затвердила указ президента № 11235 про продовження мобілізації. За відповідне рішення проголосували 336 депутатів.

Строки теж: 14 травня 2024 року на 90 днів. Відповідно до 11 серпня 2024 року. І теж вже одинадцяте голосування Ради, — додав Железняк.

Источник: Ракурс


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