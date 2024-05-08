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Ракурс
Верховна Рада продовжила воєнний стан, фото: Ярослав Железняк

Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію на 90 днів

8 тра 2024, 13:25
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Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 8 травня, підтримала указ президента № 11234, котрий передбачає продовження дії воєнного стану ще на 90 днів — з 14 травня до 11 серпня 2024 року.


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За відповідне рішення проголосували 339 народних обранців. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк

Це було вже 11 одинадцяте голосування Ради за воєнний стан, — зазначив Железняк. — Далі підписання Президентом.

Також Рада сьогодні затвердила указ президента № 11235 про продовження мобілізації. За відповідне рішення проголосували 336 депутатів.

Строки теж: 14 травня 2024 року на 90 днів. Відповідно до 11 серпня 2024 року. І теж вже одинадцяте голосування Ради, — додав Железняк.

Джерело: Ракурс


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