Зеленский главные вопросы, которые рассмотрит саммит мира в Швейцарии

Владимир Зеленский, фото: BIT.UA

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На Саміту миру у Швейцарії, запланованому на середину червня, країни-учасниці розглядатимуть низку основних питань, які стосуються війни в Україні.

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Про це сьогодні, 9 травня, під час спільної пресконференції з очільницею Європарламенту Робертою Мецолою у Києві заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє агентство «РБК-Україна».

За словами Зеленського, розглядатимуть, зокрема, такі питання:

одним із ключових буде можливість повернення полонених у форматі «всіх на всіх» — мова не лише про військових, а й цивільних українців, яких незаконно утримує рф;

також буде розглянуто питання ядерної і продовольчої безпеки.

Ми зможемо зробити перші кроки щодо аспекту обміну «всіх на всіх», у поверненні наших дітей додому, депортованих українців. І важливий момент ядерної безпеки і продовольчої безпеки, — зазначив він.

Зеленський вважає, що ті країни, які хочуть миру, будуть присутні на саміті у Швейцарії. Він наголосив, що російського диктатора володимира путіна необхідно «поставити на місце», оскільки він не зупиниться в Україні.

Як ми можемо це зробити? На полі бою цього замало. Росія — велика територія. Вони будуть тиснути на своїх людей, хочуть ті воювати чи не хочуть, — зазначив Зеленський.

Джерело: «РБК-Україна»