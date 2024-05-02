Зеленский назвал точную дату первого саммита мира. Фото:

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Ракурс

Стала відома точна дата першого саміту миру, який відбудеться у Швейцарії.

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Згідно із домовленостями зі швейцарським президентом Віолою Амхерд, цей захід відбудеться 15−16 червня у Бюргенштоці, поблизу міста Люцерн. До участі запрошені й очікуються глави держав та урядів з усіх континентів. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у соціальній мережі Х.

Український лідер наголосив, що цей саміт стане платформою для обговорення шляхів досягнення всеосяжного, справедливого й тривалого миру для України відповідно до Статуту ООН і норм міжнародного права.

Також глава держави висловив упевненість, що кожна миролюбна країна буде зацікавленою взяти участь у саміті, адже він має важливе значення не лише для України.

Ідеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі. Ці спільні правила, закріплені в статуті ООН, захищають усі країни від нападу та насильства. Отже, наш спільний глобальний обов’язок — захищати їх реальними діями, а не лише словами. Саме про це йтиметься на першому саміті миру у Швейцарії, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку квітня видання Bloomberg інформувало, що саміт миру високого рівня, який Швейцарія погодилась провести для України, може відбутися 16−17 червня. Очікується, що на захід запросять від 80 до 100 країн, переважно з так званого Глобального півдня.