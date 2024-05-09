Последствия российского авиаудара по Белополью, фото: Прокуратура Сумщины

https://racurs.ua/n195161-rashisty-udarili-upravlyaemymi-aviabombami-po-gorodu-na-sumschine-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 9 травня, близько 14.15 завдали авіаудару по цивільній інфраструктурі міста Білопілля Сумського району Сумської області.

.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Сумщини.

За попередньою інформацією, ворог застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог скинув дві керовані авіаційні бомби.

Унаслідок атаки окупантів пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, — зазначають у прокуратурі.

Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).