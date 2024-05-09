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Ракурс
Последствия российского авиаудара по Белополью, фото: Прокуратура Сумщины

Рашисты ударили управляемыми авиабомбами по городу на Сумщине (ФОТО)

9 мая 2024, 16:58
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Російські загарбники сьогодні, 9 травня, близько 14.15 завдали авіаудару по цивільній інфраструктурі міста Білопілля Сумського району Сумської області.


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Про це повідомляє прес-служба прокуратури Сумщини.

За попередньою інформацією, ворог застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог скинув дві керовані авіаційні бомби.

Унаслідок атаки окупантів пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, — зазначають у прокуратурі.

Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського авіаудару по Білопіллю, фото: Прокуратура Сумщини

Источник: Ракурс


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