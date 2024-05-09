Петр Порошенко и Владимир Зеленский, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/n195160-zelenskogo-i-poroshenko-ubrali-iz-rossiyskoy-bazy-rozyska-smi.html

Ракурс

Чинного президента України Володимира Зеленського та його попередника на цій посаді Петра Порошенка більше не можна знайти у сервісі розшуку на сайті мвс рф.

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Про це сьогодні, 9 травня, повідомляє російське видання «Медіазона».

Картки розшуку стосовно політиків невдовзі після того, як 4 травня про їх наявність повідомила російське пропагандистське видання РІА «Новости». Зараз за ​​анкетними даними обох президентів сайт видає нуль результатів.

Як встановили раніше російські журналісти, обох президентів України додала до розшуку так звана «чергова частина мвс рф» у тимчасово окупованій Донецькій області — її номер було вказано у контактній інформації. Сталося це не пізніше 22 лютого, але картки розшуку помітили лише на початку травня.

Зазначається, що 6 травня, невдовзі після того, як стало відомо про розшук Зеленського та Порошенка, мвс рф виступило з нехарактерним для відомства коментарем, що воно було лише «технічним виконавцем» при оголошенні в розшук:

У цьому випадку рішення про оголошення в розшук та про його припинення приймається ск рф та його територіальними підрозділами.

Незабаром після цього картки прибрали із сайту.

Джерело: «Медіазона»