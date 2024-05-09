Зеленського та Порошенка прибрали з російської бази розшуку — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n195160-zelenskogo-ta-poroshenka-prybraly-z-rosiyskoyi-bazy-rozshuku-zmi.htmlРакурс
Чинного президента України Володимира Зеленського та його попередника на цій посаді Петра Порошенка більше не можна знайти у сервісі розшуку на сайті мвс рф.
Про це сьогодні, 9 травня, повідомляє російське видання «Медіазона».
Картки розшуку стосовно політиків невдовзі після того, як 4 травня про їх наявність повідомила російське пропагандистське видання РІА «Новости». Зараз за анкетними даними обох президентів сайт видає нуль результатів.
Як встановили раніше російські журналісти, обох президентів України додала до розшуку так звана «чергова частина мвс рф» у тимчасово окупованій Донецькій області — її номер було вказано у контактній інформації. Сталося це не пізніше 22 лютого, але картки розшуку помітили лише на початку травня.
Зазначається, що 6 травня, невдовзі після того, як стало відомо про розшук Зеленського та Порошенка, мвс рф виступило з нехарактерним для відомства коментарем, що воно було лише «технічним виконавцем» при оголошенні в розшук:
У цьому випадку рішення про оголошення в розшук та про його припинення приймається ск рф та його територіальними підрозділами.
Незабаром після цього картки прибрали із сайту.
Джерело: «Медіазона»