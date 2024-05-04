Оголошення Зеленського в розшук прокоментували в МЗС. Фото:

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Оголошення президента України Володимира Зеленського в розшук прокоментували в МЗС.

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Такі повідомлення, які сьогодні розповсюдила російська пропаганда, свідчать про відчай російської державної машини. Про це 4 травня повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Російські повідомлення про нібито оголошення МВС рф у розшук президента України Володимира Зеленського є свідченням відчаю російської державної машини та пропаганди, які не знають, який ще новинний привід вигадати для привернення уваги, — йдеться в заяві.

Також українські дипломати нагадали, що на відміну від «нікчемних російських оголошень», ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора володимира путіна є цілком реальним і підлягає виконанню в 123 державах світу.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ російської федерації оголосило президента України Володимира Зеленського в розшук. Зазначається, що українського лідера розшукують за статтею Кримінального кодексу рф, але невідома за яке саме «порушення».