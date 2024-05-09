Окупанти формують реєстр «небажаних» мешканців Маріуполя

Рашисти планують заборонити низці маріупольців проживати в місті, фото: gigi.click

https://racurs.ua/ua/n195159-okupaty-formuut-reiestr-nebajanyh-meshkanciv-mariupolya.html

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Російські окупанти формують реєстри мешканців Маріуполя, яким буде заборонено проживати у місті.

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Про це сьогодні, 9 травня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Йдеться як про тих, хто підлягає депортації й тих хто не зможе повернутись. Через різні обставини до міста повернулись 600 мешканців, але окупанти бояться повернення «агентури» Сил Оборони, тому й створюють відповідний реєстр, — вказано в повідомленні.

У ЦНС наголошують, що такі дії окупантів є черговим злочином росії, коли мешканцям забороняють жити в рідному місті, яке до цього ж було зруйновано зс рф, через політику кремля.