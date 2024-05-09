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Наслідки російського авіаудару по Білопіллю, фото: Прокуратура Сумщини
Рашисти вдарили керованими авіабомбами по місту на Сумщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n195161-rashysty-vdaryly-kerovanymy-aviabombamy-po-mistu-na-sumschyni-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 9 травня, близько 14.15 завдали авіаудару по цивільній інфраструктурі міста Білопілля Сумського району Сумської області.
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Про це повідомляє прес-служба прокуратури Сумщини.
За попередньою інформацією, ворог застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог скинув дві керовані авіаційні бомби.
Унаслідок атаки окупантів пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, — зазначають у прокуратурі.
Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).