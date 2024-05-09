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Уничтожение морской мины на Одесщине, видео скриншот
На Одесщине ночью уничтожили морскую мину, которую вынесло на побережье (ВИДЕО)https://racurs.ua/n195164-na-odesschine-nochu-unichtojili-morskuu-minu-kotoruu-vyneslo-na-pobereje-video.htmlРакурс
На Одещині вночі військові моряки знищили морську міну, яку винесло на узбережжя.
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Відповідне відео сьогодні, 9 травня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
Виявлений боєприпас було знешкоджено шляхом контрольованого підриву, — вказано в описі відео.
У ВМС нагадують — у випадку виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися або намагатися самостійно переміщувати/знешкоджувати. У таких випадках слід повідомити відповідні служби.
Також інформуємо, що в регіоні продовжує діяти заборона щодо перебування на неперевірених ділянках узбережжя, — наголошують у ВМС.