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Наслідки російських ударів, фото: Сили оборони Півдня України
Рашисти ударом FPV-дрона спалили 15 га зернових на Миколаївщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n196945-rashysty-udarom-fpv-drona-spalyly-15-ga-zernovyh-na-mykolayivschyni-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 2 липня, використовуючи FPV-дрон, скинули запалювальні боєприпаси на околиці Куцурубської громади Миколаївської області, в результаті чого було знищено понад 15 га зернових.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони Півдня України.
Це не поодинокий факт, коли своєю ціллю загарбники обирають цивільне населення, — наголошують у Силах оборони.
Так, 1 липня російські військові обстріляли з РСЗВ місто Очаків Миколаївського району, внаслідок чого загорілися приватні будинки, господарчі споруди та рекреаційна зона. Також було пошкоджено місцевий газогін.
Такими діями рф вчергове показує, що головна її ціль — це знищення цивільного населення, господарств та критичної інфраструктури, — наголошують у Силах оборони. — росія залишає за собою лише попіл та страждання.