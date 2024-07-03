Рашисты ударили по Харькову тремя КАБами — шестеро раненых

Россияне ударили по Харькову управляемыми авиабомбами, фото: «Украинские национальные новости»

https://racurs.ua/n196947-rashisty-udarili-po-harkovu-tremya-kabami-shestero-ranenyh.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 3 липня, близько 16.00 вдарили по району житлової забудови у Київському районі Харкова щонайменше трьома керованими авіабомбами.

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Про це у своїх Telegram-каналах повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

Зафіксовані два місця прильотів. На одному з них внаслідок удару зруйновано два приватні будинки. З-під руїн було врятовано восьмирічного хлопчика. Також була інформація щодо ще однієї дитини під завалами, котра не підтвердилася.

За іншою адресою сталося загоряння трави.

Наразі відомо про шістьох постраждалих: