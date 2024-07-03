Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне ударили по Харькову управляемыми авиабомбами, фото: «Украинские национальные новости»

Рашисты ударили по Харькову тремя КАБами — шестеро раненых

3 июл 2024, 18:04
999

Російські загарбники сьогодні, 3 липня, близько 16.00 вдарили по району житлової забудови у Київському районі Харкова щонайменше трьома керованими авіабомбами.


.

Про це у своїх Telegram-каналах повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

Зафіксовані два місця прильотів. На одному з них внаслідок удару зруйновано два приватні будинки. З-під руїн було врятовано восьмирічного хлопчика. Також була інформація щодо ще однієї дитини під завалами, котра не підтвердилася.

За іншою адресою сталося загоряння трави.

Наразі відомо про шістьох постраждалих:

  • восьмирічного хлопчика, 74-річну жінку та 75-річного чоловіка госпіталізували;
  • 38-річному чоловіку та двом жінкам надали допомогу на місці.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров