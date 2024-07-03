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Ракурс
Этническим россиянам предпочитают среди коллаборантов на ВОТ, фото: JoyReactor

кремль отдал предпочтение среди коллаборантов на ВОТ этническим россиянам — ЦНС

3 июл 2024, 20:43
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На тимчасово окупованих територіях України кремль дав вказівку просувати по кар'єрній драбині етнічних росіян серед зрадників.


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Про це сьогодні, 3 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зокрема, йдеться про керівників департаментів в окупаційній адміністрації та очільників шкіл, дитсадків та інших комунальних установ. Причиною є недовіра ворога навіть до лояльних українців, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що наразі ФСБ перевіряє кількість родичів, які мають зрадники у вільній Україні, ступінь їх близькості та чи підтримують вони зв’язок.

Кожен колаборант в результаті матиме «рейтинг лояльності», який впливатиме на його подальше просування, — розповіли у ЦНС. — Ця політика направлена на подальшу русифікацію регіону та розрив його зв’язків з Батьківщиною.

ЦНС закликає повідомляти про російських гестапівців до відповідного чат-боту, щоб їх нацистській політиці прийшов кінець.

Источник: Ракурс


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