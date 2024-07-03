Последствия российской атаки по Полтавщине, фото: Филипп Пронин

https://racurs.ua/n196951-na-poltavschine-odin-chelovek-pogib-i-troe-raneny-v-rezultate-rossiyskogo-udara-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 3 липня, третій день поспіль атакували Полтавську область.

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В результаті одна людина загинула і троє зазнали поранень. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.