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Последствия российской атаки по Полтавщине, фото: Филипп Пронин
На Полтавщине один человек погиб и трое ранены в результате российского удара (ФОТО)https://racurs.ua/n196951-na-poltavschine-odin-chelovek-pogib-i-troe-raneny-v-rezultate-rossiyskogo-udara-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 3 липня, третій день поспіль атакували Полтавську область.
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В результаті одна людина загинула і троє зазнали поранень. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
На жаль, маємо втрати внаслідок російської атаки. За попередньою інформацією, загинула одна цивільна людина, ще троє травмовані. Одна з них у важкому стані, — зазначив Пронін. — Також уламками пошкоджено школу і дитячий садочок у Полтавському районі.
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