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Последствия российского удара по Днепру 3 июля, фото: «Укринформ»
В Днепре количество пострадавших в результате российского удара возросло до 53 — ОВАhttps://racurs.ua/n196950-v-dnepre-kolichestvo-postradavshih-v-rezultate-rossiyskogo-udara-vozroslo-do-53-ova.htmlРакурс
У Дніпрі наразі вже відомо про 53 постраждалих внаслідок комбінованої атаки по місту, здійсненої рашистами сьогодні, 3 липня, вранці.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Четверо з них — у важкому стані, — зазначив Лисак.
Раніше сьогодні мер Дніпра Борис Філатов у своєму Telegram-каналі повідомив, що 4 липня у місті оголошено днем жалоби за жертвами останніх ракетних обстрілів міста.
Також Філатов повідомив, що внаслідок російської атаки були вибиті вікна у двох школах і трьох дитсадках, а в дитячій лікарні у відділення реанімації прилетів уламок — обійшлося без постраждалих. Також є руйнування в одній з амбулаторій, в іншій лікарні сталося загоряння приміщення архіву.
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