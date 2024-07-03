Последствия российского удара по Днепру 3 июля, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n196950-v-dnepre-kolichestvo-postradavshih-v-rezultate-rossiyskogo-udara-vozroslo-do-53-ova.html

Ракурс

У Дніпрі наразі вже відомо про 53 постраждалих внаслідок комбінованої атаки по місту, здійсненої рашистами сьогодні, 3 липня, вранці.

.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Четверо з них — у важкому стані, — зазначив Лисак.

Раніше сьогодні мер Дніпра Борис Філатов у своєму Telegram-каналі повідомив, що 4 липня у місті оголошено днем жалоби за жертвами останніх ракетних обстрілів міста.

Також Філатов повідомив, що внаслідок російської атаки були вибиті вікна у двох школах і трьох дитсадках, а в дитячій лікарні у відділення реанімації прилетів уламок — обійшлося без постраждалих. Також є руйнування в одній з амбулаторій, в іншій лікарні сталося загоряння приміщення архіву.