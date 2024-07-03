Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського удару по Дніпру 3 липня, фото: «Укрінформ»

У Дніпрі кількість постраждалих внаслідок російського удару зросла до 53 — ОВА

3 лип 2024, 19:32
999

У Дніпрі наразі вже відомо про 53 постраждалих внаслідок комбінованої атаки по місту, здійсненої рашистами сьогодні, 3 липня, вранці.


.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Четверо з них — у важкому стані, — зазначив Лисак.

Раніше сьогодні мер Дніпра Борис Філатов у своєму Telegram-каналі повідомив, що 4 липня у місті оголошено днем жалоби за жертвами останніх ракетних обстрілів міста.

Також Філатов повідомив, що внаслідок російської атаки були вибиті вікна у двох школах і трьох дитсадках, а в дитячій лікарні у відділення реанімації прилетів уламок — обійшлося без постраждалих. Також є руйнування в одній з амбулаторій, в іншій лікарні сталося загоряння приміщення архіву.

Документ: Борис Філатов

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів