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В Україні продовжуються відключення електроенергії, фото:
Графіки відключень 4 липня діятимуть впродовж усієї доби — Укренергоhttps://racurs.ua/ua/n196949-grafiky-vidkluchen-4-lypnya-diyatymut-vprodovj-usiieyi-doby-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні завтра, 4 липня, графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть протягом всієї доби.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі «Укренерго».
Зазначається, що:
- з 07.00 до 13.00 та з 23.00 до 24.00 будуть задіяні дві черги графіків відключень, у решту годин — три черги;
- живлення об'єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде.
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