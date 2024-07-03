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В Україні продовжуються відключення електроенергії, фото:

Графіки відключень 4 липня діятимуть впродовж усієї доби — Укренерго

3 лип 2024, 18:58
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В Україні завтра, 4 липня, графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть протягом всієї доби.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі «Укренерго».

Зазначається, що:

  • з 07.00 до 13.00 та з 23.00 до 24.00 будуть задіяні дві черги графіків відключень, у решту годин — три черги;
  • живлення об'єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде.

Джерело: Ракурс


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