Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине продолжаются отключения электроэнергии, фото:

Графики отключений 4 июля будут действовать на протяжении всех суток — Укрэнерго

3 июл 2024, 18:58
999

В Україні завтра, 4 липня, графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть протягом всієї доби.


.

Про це повідомляється у Telegram-каналі «Укренерго».

Зазначається, що:

  • з 07.00 до 13.00 та з 23.00 до 24.00 будуть задіяні дві черги графіків відключень, у решту годин — три черги;
  • живлення об'єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров