Як утримати котів від дряпання меблів, встановили учені

Як переконати котів не дряпати меблі, встановили учені

https://racurs.ua/ua/n196948-yak-utrymaty-kotiv-vid-dryapannya-mebliv-vstanovyly-ucheni.html

Ракурс

Дряпання — це нормальна котяча поведінка: воно підтримує здоров’я кігтів, допомагає їм мітити територію і дозволяє спілкуватися з іншими котами. Хоча котячий інстинкт дряпання є вродженим, він часто сприймається власниками котів як поведінкова проблема, а іноді призводить до недружніх до тварин втручань.

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Міжнародна команда дослідників вивчила, які фактори впливають на небажану дряпальну поведінку домашніх котів. Свої висновки учені опублікували в журналі Frontiers in Veterinary Science.

У межах дослідження учені опитали понад 1,2 тис. власників котів у Франції про повсякденне життя та особливості, а також небажану поведінку їхніх домашніх улюбленців.

Результати дослідження показали, що існує кілька факторів, які впливають на поведінку котів, коли вони дряпаються:

основною причиною небажаного дряпання є стрес. Наприклад, присутність дітей, особливо поки вони маленькі, може посилювати стрес і бути однією з декількох причин, які можуть змусити котів дряпатися в стресі. Однак зв’язок між підвищеним дряпанням і наявністю дітей у домі до кінця не вивчений і потребує подальшого дослідження;

іншим фактором, який також може бути пов’язаний зі стресом, є грайливість. Коли коти довго граються, рівень стресу може підвищуватися через безперервну стимуляцію;

також важливим фактором є особистісні риси тварини.

Хоча деякі фактори, що сприяють дряпанню, такі як характер кота або присутність дітей, неможливо змінити, інші можна, зазначають дослідники. Так, зменшити кількість котячих подряпин на меблях допоможе:

розміщення когтеточки в місцях, де кішки часто проходять, або поруч з їх улюбленим місцем відпочинку;

використання феромонів;

забезпечення безпечних схованок, піднесених місць для спостереження та широких можливостей для ігор також може допомогти зняти стрес і залучити кота до більш конструктивної діяльності;

ключовим моментом є проведення кількох коротких ігрових сесій, які імітують сценарії успішного полювання. Такі ігри з більшою ймовірністю підтримають інтерес котів і зменшать стрес, що, зрештою, може зменшити надмірне дряпання меблів. Це також сприятиме зміцненню зв’язку між котами та їхніми власниками.

Розуміння основних емоційних мотивів дряпання, таких як фрустрація, котрі, як видається, пов’язані з особистісними рисами та факторами навколишнього середовища, дозволяє власникам безпосередньо вирішувати ці проблеми, — наголошують дослідники.

Джерело: Frontiers in Veterinary Science