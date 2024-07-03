В Днепре уже пятеро погибших, раненых более 35

https://racurs.ua/n196936-v-dnepre-uje-pyatero-pogibshih-ranenyh-bolee-35.html

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До 35 зросла кількість поранених через атаку по Дніпру. Третина з них — у лікарні. Стан двох місцевих медики оцінюють як тяжкий, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

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Кількість загиблих внаслідок атаки на Дніпро зросла до п’ятьох, повідомив 3 липня президент України Володимир Зеленський.

Міський голова Борис Філатов розповів «Суспільному», що під завалами перебувають люди.

4 липня у Дніпрі оголосили Днем жалоби.

Нагадаємо, над Дніпром уранці 3 липня збили по п’ять ракет та «шахедів», утім два крилатих «Іскандери» влучили по місту.