ПВО сбила над Днепром пять ракет

https://racurs.ua/n196930-pvo-sbila-nad-dneprom-pyat-raket.html

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Зранку сили ППО збили над Україною 11 повітряних цілей. Основним напрямком удару стала Дніпропетровщина.

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Загалом росіяни атакували трьома крилатими ракетами «Іскандер-К», чотирма ракетами Х-59 та 5 «шахедами».

Сили оборони знищили з запущених засобів ураження:

1/3 крилатих ракет Р-500 «Іскандер-К»;

4/4 керованих авіаційних ракет Х-59/69″;

5/5 ударних БпЛА типу «шахед».

Нагадаємо, ранкова атака рашистів на Дніпро призвела до загибелі трьох цивільних, до 20 людей постраждали.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук зазначив, що ворог вдарив по Дніпру ракетами і БпЛА.