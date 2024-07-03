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Ракурс
У Дніпрі троє загиблих та, попередньо, 18 постраждалих внаслідок атаки росії

У Дніпрі троє загиблих та до 20 постраждалих внаслідок атаки рашистів (ФОТО)

3 лип 2024, 11:25
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У Дніпрі троє загиблих та, попередньо, 18 постраждалих внаслідок атаки терористичної федерації уранці 3 липня.


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Як повідомляють в ОВА, російська армія вдарила по місту ракетами та ударними БпЛА. Є кілька пожеж та руйнування.

Внаслідок удару по Дніпру троє людей загинули. Попередньо, 18 поранених, зокрема 14-річна дівчина. Сталося кілька пожеж. Є руйнування, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

Війська рф вдарили по місту ракетами і дронами, уточнив голова облради Лукашук. Побиті автівки, вікна, пошкоджена АЗС.

Джерело: Ракурс


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