У Дніпрі троє загиблих та, попередньо, 18 постраждалих внаслідок атаки росії

https://racurs.ua/ua/n196929-u-dnipri-troie-zagyblyh-ta-do-20-postrajdalyh-vnaslidok-ataky-rashystiv-foto.html

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У Дніпрі троє загиблих та, попередньо, 18 постраждалих внаслідок атаки терористичної федерації уранці 3 липня.

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Як повідомляють в ОВА, російська армія вдарила по місту ракетами та ударними БпЛА. Є кілька пожеж та руйнування.

Внаслідок удару по Дніпру троє людей загинули. Попередньо, 18 поранених, зокрема 14-річна дівчина. Сталося кілька пожеж. Є руйнування, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

Війська рф вдарили по місту ракетами і дронами, уточнив голова облради Лукашук. Побиті автівки, вікна, пошкоджена АЗС.