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Ракурс
Наслідки російської атаки по Полтавщині, фото: Філіп Пронін

На Полтавщині одна людина загинула та троє поранені внаслідок російського удару (ФОТО)

3 лип 2024, 19:58
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Російські загарбники сьогодні, 3 липня, третій день поспіль атакували Полтавську область.


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В результаті одна людина загинула і троє зазнали поранень. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

На жаль, маємо втрати внаслідок російської атаки. За попередньою інформацією, загинула одна цивільна людина, ще троє травмовані. Одна з них у важкому стані, — зазначив Пронін. — Також уламками пошкоджено школу і дитячий садочок у Полтавському районі.

Наслідки російської атаки по Полтавщині, фото: Філіп Пронін

Джерело: Ракурс


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