Наслідки російської атаки по Полтавщині, фото: Філіп Пронін

https://racurs.ua/ua/n196951-na-poltavschyni-odna-ludyna-zagynula-ta-troie-poraneni-vnaslidok-rosiyskogo-udaru-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 3 липня, третій день поспіль атакували Полтавську область.

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В результаті одна людина загинула і троє зазнали поранень. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.