Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російської атаки по Полтавщині, фото: Філіп Пронін
На Полтавщині одна людина загинула та троє поранені внаслідок російського удару (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n196951-na-poltavschyni-odna-ludyna-zagynula-ta-troie-poraneni-vnaslidok-rosiyskogo-udaru-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 3 липня, третій день поспіль атакували Полтавську область.
.
В результаті одна людина загинула і троє зазнали поранень. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
На жаль, маємо втрати внаслідок російської атаки. За попередньою інформацією, загинула одна цивільна людина, ще троє травмовані. Одна з них у важкому стані, — зазначив Пронін. — Також уламками пошкоджено школу і дитячий садочок у Полтавському районі.