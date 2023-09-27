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Момент закладки взрывчатки, скриншот видео
Украинские военные с дрона заложили взрывчатку на российский комплекс «Муром-М» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n187711-ukrainskie-voennye-s-drona-zalojili-vzryvchatku-na-rossiyskiy-kompleks-murom-m-video.htmlРакурс
Українські оператори безпілотників показали новий рівень майстерності — щоб знищити невеличку ціль, пілот дрона обережно встановив вибухівку на російський комплекс спостереження «Муром-М».
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Згодом техніку рашистів знищили дистанційним підривом. Відповідне відео з’явилося у соцмережах.
На відео можна побачити, як вибухівку спускають з дрона на російський комплекс та подальше знищення техніки окупантів.
Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.
«Муром-М» — російський комплекс для цілодобового автономного відео та тепловізійного спостереження, призначений для виявлення людей та техніки на відставні до 10 км.
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