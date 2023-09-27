Российские захватчики обстреляли два предприятия Херсона, фото: ГСЧС

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Російська армія ввечері завдала ударів відразу по двох підприємствах у Херсоні.

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Про це сьогодні, 27 вересня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Вогнеборці, прибувши на місця пожеж, розпочали роботу, але підступний ворог завдавав повторні обстріли. Тому рятувальникам доводилось кілька разів повертатись до гасіння після того, як обстріли стихали, — вказано в повідомленні.

Про наслідки обстрілів та постраждалих наразі не повідомляється.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін сьогодні ввечері повідомив, що місто перебуває під масованим обстрілом. Також фіксується активність ворожої авіації у повітряному просторі Херсонщини, існує загроза ракетних ударів.