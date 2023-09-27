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Російські загарбники обстріляли два підприємства Херсона, фото: ДСНС
Рашисти кілька разів повторно обстрілювали підприємства Херсона (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n187710-rashysty-kilka-raziv-povtorno-obstriluvaly-pidpryiemstva-hersona-foto.htmlРакурс
Російська армія ввечері завдала ударів відразу по двох підприємствах у Херсоні.
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Про це сьогодні, 27 вересня, повідомляє прес-служба ДСНС.
Вогнеборці, прибувши на місця пожеж, розпочали роботу, але підступний ворог завдавав повторні обстріли. Тому рятувальникам доводилось кілька разів повертатись до гасіння після того, як обстріли стихали, — вказано в повідомленні.
Про наслідки обстрілів та постраждалих наразі не повідомляється.
Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін сьогодні ввечері повідомив, що місто перебуває під масованим обстрілом. Також фіксується активність ворожої авіації у повітряному просторі Херсонщини, існує загроза ракетних ударів.
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