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Ракурс
Російські загарбники обстріляли два підприємства Херсона, фото: ДСНС

Рашисти кілька разів повторно обстрілювали підприємства Херсона (ФОТО)

27 вер 2023, 22:24
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Російська армія ввечері завдала ударів відразу по двох підприємствах у Херсоні.


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Про це сьогодні, 27 вересня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Вогнеборці, прибувши на місця пожеж, розпочали роботу, але підступний ворог завдавав повторні обстріли. Тому рятувальникам доводилось кілька разів повертатись до гасіння після того, як обстріли стихали, — вказано в повідомленні.

Про наслідки обстрілів та постраждалих наразі не повідомляється.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін сьогодні ввечері повідомив, що місто перебуває під масованим обстрілом. Також фіксується активність ворожої авіації у повітряному просторі Херсонщини, існує загроза ракетних ударів.

Російські загарбники обстріляли два підприємства Херсона, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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