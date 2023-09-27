Рашисти викрали понад сотню українських посадовців, фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n187709-132-ukrayinskyh-posadovciv-vykraly-rashysty-chetvero-buly-vbyti-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну викрали 132 представників українського місцевого самоврядування та органів влади.

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14 з них досі залишаються у полоні, а четверо були вбиті. Про долю 16 людей нічого невідомо. Про це сьогодні, 27 вересня, повідомляється на сайті Центру прав людини ZMINA.

Звільнити вдалося 98 посадовців.

Понад половину викрадень (71 випадок) сталися на Херсонщині, ще 30 випадків — у Запорізькій області.

Серед викрадених:

50% - голови ОТГ / мери міст;

близько 22% - місцеві депутати.

Про долю тих, хто досі в полоні, часто нічого не відомо: РФ зазвичай не підтверджує їхнє місце перебування, часто вони не мають ніякого офіційного статусу. Ми нічого точно не знаємо про їхній стан здоров’я, умови тримання, випадки застосування насильства тощо, — зазначив дослідник-документатор Центру прав людини ZMINA Борис Петруньок.

Зазначається, що найбільше посадовців окупанти викрали протягом перших місяців повномасштабної війни. Представники місцевого самоврядування ставали однією з найперших цілей насильницьких зникнень з кількох причин: