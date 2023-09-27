У Києві зафіксували африканську чумку свиней

https://racurs.ua/ua/n187708-u-kyievi-ogolosheno-karantyn-cherez-afrykansku-chumku-svyney-karta.html

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У Києві на території розташованого в Голосіївському районі КП «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа» зафіксовано спалах африканської чумки свиней.

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У зв’язку з цим на частині території Голосіївського району Києва відсьогодні, 27 вересня, встановлюється карантин. Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

Зазначається, що карантин може бути знятий через 40 діб після виконання всього комплексу заключних ветеринарно-санітарних заходів.

Епізоотичним вогнищем африканської чумки свиней визначили місце виявлення трупу хворої свині на території лісопаркового господарства «Конча-Заспа»:

першою зоною визначена зона захисту, яка безпосередньо межує з епізоотичним вогнищем (в радіусі 3 км);

другою зоною визначена зона спостереження — територія, радіусом до 10 км від зовнішніх меж зони захисту.

Згідно із затвердженим Державною надзвичайною протиепізоотичною комісією при КМДА Планом заходів щодо профілактики, недопущення поширення та ліквідації захворювання на африканську чуму свиней на території міста Києва, запроваджуються певні обмеження.

У зоні захисту заборонено:

торгівлю на ринках живими свинями та продуктами з них, крім отриманих на забійних та переробних підприємствах, які мають експлуатаційний дозвіл, за наявності супровідних ветеринарних документів;

проведення виставок, ярмарків, базарів та інших заходів, пов’язаних із пересуванням та скупченням тварин (крім транспортування свиней на відведені забійні пункти і м’ясокомбінати).

У зоні нагляду заборонено:

торгівлю на ринках живими свинями та продуктами з них, крім отриманих на забійних та переробних підприємствах, які мають експлуатаційний дозвіл, за наявності супровідних ветеринарних документів.