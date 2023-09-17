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У росії підтвердили, що міський голова Херсона Колихаєв перебуває в полоні
Мер Херсона Колихаєв перебуває в полоні — офіційноhttps://racurs.ua/ua/n187351-mer-hersona-kolyhaiev-perebuvaie-v-poloni-oficiyno.htmlРакурс
Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив, що міський голова Херсона Ігор Колихаєв перебуває в російському полоні
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Про це в коментарі «Суспільному» повідомив син Колихаєва Святослав.
За його словами, статус офіційно підтвердили 13 вересня 2023 року.
Я зв’язався з Червоним Хрестом, і мені сказали, що російська сторона подала мого батька Ігоря Колихаєва до списку полонених, і він знаходиться на території рф. Де саме та про стан його здоров’я не зазначили, — розповів син мера Херсона Святослав «Суспільному».
Ігор Колихаєв у 2019 році став народним депутатом України, увійшов до групи «За майбутнє". У 2022 році його обрали міським головою Херсона.
Під час російської окупації у 2022 році Колихаєв тривалий час залишався в Херсоні в умовах окупації російськими військами. 6 березня 2022 року його нагородили орденом Мужності.
Про його викрадення росіянами пресслужба Херсонської міської ради повідомила 28 червня 2022 року. До цього часу його місцеперебування було невідоме.
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